Киев, , 17:45 — REGNUM Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил руководство Украины в поддержке Брюсселем суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, а также — проведения реформ.

Об этом Мишель заявил 2 марта на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мишель констатировал, что ЕС видит «очень важный прогресс» Украины под руководством Зеленского, но при этом констатировал, что много еще надо сделать — особенно в судебной реформе и борьбе с коррупцией.

«Господин президент, мы — ваши друзья. Мы будем вас поддерживать на каждом этапе вашего пути к верховенству права и реформе судебной системы в Украине», — обратился еврочиновник к Зеленскому.

В ответ президент Украины констатировал, что «европейские партнеры» поддерживают украинскую власть не только в урегулировании конфликта в Донбассе, но и во многих других вопросах, и выразил благодарность всему Евросоюзу «за важную экспертную помощь для построения устойчивой и независимой судебной системы».