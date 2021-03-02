Кемерово, , 17:44 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор французской компании «Сен-Гобен» в России, Украине и странах СНГ Антуан Луи Жан-Пьер Пейрюд подписали соглашение о намерениях по строительству завода для производства минеральной ваты. Об этом ИА REGNUM соообщили в кузбасском правительстве.

«Кузбасс — быстроразвивающийся регион, и одним из драйверов развития его экономики сейчас является строительство. Не случайно именно у нас по решению правительства России будет организован Межрегиональный центр строительных компетенций. Мы заинтересованы в развитии промышленности, обеспечивающей работу строительной отрасли. У нас есть заводы в Юрге, Новокузнецке, Топках — производим цемент, металлоконструкции, изоляционные материалы, кирпич. Уверен, что и новый инвестиционный проект по производству минеральной ваты, которая применяется в строительстве в качестве теплоизоляционного материала, будет успешным», — прокомментировал Цивилёв.

Представители компании «Сен-Гобен» отметили, что рассматривают Кемеровскую область как один из наиболее интересных регионов Сибири для размещения завода.

По предварительным данным, запуск завода с производственной мощностью 50 тыс. тонн минеральной ваты в год запланирован на 2023 год. Французская компания намерена инвестировать в строительство 3 млрд рублей.