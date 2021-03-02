Посёлок Целина, Ростовская область, , 17:44 — REGNUM Следователи организовали доследственную проверку информации о выделении детям-сиротам непригодных для проживания квартир в посёлке Целина Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 2 марта.

Следователи намерены установить все обстоятельства и проверить доводы, озвученные в СМИ, дать правовую оценку произошедшему. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM сообщало, что о плачевном состоянии квартир, в которых в настоящее время проживают сироты, сообщил ранее депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР). Он лично убедился в том, что проваливается пол, а на стенах — трещины.

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