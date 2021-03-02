Киркленд, США, , 17:43 — REGNUM В экшен-игру Halo 3 добавили множество новых косметических предметов. Об этом 2 марта сообщает издание Eurogamer.

Геймеры получили доступ к обликам для оружия, брони и транспорта, а также к двум совершенно новым для серии Halo видам предметов: анимированным визорам и украшениям на спину. Стоит отметить, что воспользоваться этими предметами можно только в версии игры, которая входит в сборник Halo: The Master Chief Collection.

Напомним, оригинальная Halo 3 вышла в 2007 году. Журналисты предполагают, что новые косметические предметы были добавлены в игру из-за недавней успешной коллаборации Halo и Fortnite.

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