Кострома, , 19:11 — REGNUM В Костроме со 2 марта вновь заработала Юридическая клиника Костромского государственного университета. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юридическая помощь ©https://pixabay.com

Суть проекта в том, что студенты старших курсов юридического института имени Новицкого оказывают бесплатную помощь костромичам. Консультации проходят под руководством практикующих адвокатов. Ранее на несколько месяцев консультации были приостановлены из-за эпидемиологических опасений.

Принимать всех желающих студенты будут со 2 марта по 21 мая 2021 года с 9 до 11.30 дня. Консультации проходят в разные дни недели по разным адресам. В понедельник, вторник и среду горожан принимают в Костромской областной научной библиотеке по адресу улица Советская, 73. Во вторник, четверг и пятницу помощь можно получить по адресу улица Советская, 9 а. В среду, четверг и пятницу студенты помогают по адресу Голубкова, 23 в библиотеке No 17, в пятницу — в юношеской библиотеке по адресу Кинешемское шоссе, 33.

По вопросам получения юридической консультации можно обратиться по телефону: 36−16−49. Предварительной записи не ведётся, работа организована в свободном формате. Всех приходящих обяжут быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.