Минск, , 17:40 — REGNUM Суд Московского района города Минска 2 марта огласил приговор по резонансному уголовному делу о разглашении врачебной тайны по факту смерти от побоев оппозиционного активиста Романа Бондаренко: журналистка портала tut. by Екатерина Борисевич за разглашение врачебной тайны (с разрешения родственников покойного) приговорена к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин ($1,2 тыс), а передавший ей сведения врач минской больницы скорой медицинской помощи Артём Сорокин — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин ($560).

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Процесс проходил в закрытом режиме с 19 февраля по ходатайству прокуратуры. Согласно официальной версии, 11 ноября 31-летний Роман Бондаренко был избит некими лицами, якобы не имеющими отношения к правоохранительным органам Белоруссии, находясь в нетрезвом состоянии рядом со своим домом и на следующий день после сложной операции на черепе умер. Сорокин предоставил Борисевич документы медицинского освидетельствования, согласно которым погибший Бондаренко был абсолютно трезв.

Генпрокуратура, СК и Александр Лукашенко лично настаивали, что погибший Роман Бондаренко якобы был пьян. Поэтому генпрокуратура обвинила врача и журналистку в том, что они разглашением дискредитирующих власти сведений — якобы ложной информации «вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам», что «негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям».

Евросоюз и другие страны, ссылаясь в том числе и на факт убийства Романа Бондаренко, применили политические и экономические санкции к официальному Минску. Генпрокуратура Белоруссии была вынуждена возбудить уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, о чём проинформировала 18 февраля. Ни один из соучастников убийства не задержан.

В причастности к убийству обвиняются лица из ближайшего окружения Александра Лукашенко — в том числе его пресс-секретарша Наталья Эйсмонт и хоккеист и бизнесмен Дмитрий Басков. Под давлением белорусской и зарубежной общественности был отменён Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Минске. Amnesty International признала Сорокина и Борисевич узниками совести.

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