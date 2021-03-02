Обнинск, Калужская область, , 17:45 — REGNUM Пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа многоквартирного дома в Обнинске Калужской области днём 2 марта. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Трагедия произошла около 15:20. По предварительным данным, девочка выпала из отверстия в москитной сетке, установленной в оконном проёме. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята москитная сетка, опрошены соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Погибшая девочка воспитывалась в неполной семье, проживала с сестрой и матерью, отец проживает отдельно. Семья характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит.

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