Вашингтон, , 17:38 — REGNUM В конце февраля крайний Север превратился в зону условных боевых действий между Россией и военным блоком НАТО, сообщает 2 марта издание Forbes.

По мнению издания, в регионе фактически произошла дуэль между армиями.

С одной стороны, у западного побережья Норвегии проводили манёвры самолеты ВВС США и боевые корабли норвежских, канадских и немецких ВМС, отрабатывая задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника.

«Неудивительно, что пока корабли и самолеты НАТО проводили учения у западного побережья Норвегии, российский флот устраивал маневры у восточного побережья страны», — отмечает автор материала, опубликованного Forbes.

В частности, российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» отработал удары по подводным лодкам НАТО из фьорда, расположенного рядом с Норвегией.

Крейсер отработал свои задачи во взаимодействии с подводной лодкой и противолодочной авиацией.

Затем один из самых мощных надводных кораблей в мире, отмечает издание, взял курс в Варангер-фьорд, через который проходит российско-норвежская морская граница.

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