Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Соединенные Штаты не будут добиваться «перезапуска» отношений с Россией, пишет 2 марта Bloomberg со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

«Для нас главное иметь стабильные отношения с Россией… Соединённые Штаты не стремятся ни к перезапуску отношений, ни к эскалации конфликта», — сообщили в Белом доме.

Также отмечается, что по отношению к России администрация президента США Джо Байдена будет действовать иначе, чем администрация экс-президента Дональда Трампа.

«Мы настроены привлечь Россию к ответсвенности за те случаи, когда правительство преступило границы, уважаемые нами и нашими союзниками», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США будут вводить санкции против России после согласования с Евросоюзом. Предполагается, что новые меры зададут новый тон политики американского президента Джо Байдена по отношению к Москве.