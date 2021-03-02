Бишкек, , 17:34 — REGNUM Министерством энергетики и промышленности Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект правительственного постановления о введении запрета на вывоз нефти и нефтепродуктов из республики за пределы Евразийского экономического союза.

Читайте также: Киргизию ждёт рост цен и контрабанды бензина

Чиновники объясняют такую инициативу желанием не допустить критического дефицита горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке и стимулирования производства нефтепродуктов.

В министерстве отмечают, что запрет на экспорт будет временным и продлится до формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС.

ИА REGNUM отмечает, что общий рынок нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС планируется открыть к 2025 году. В то же время ряд экспертов высказывали сомнение в том, что задача будет выполнена в указанный срок.

На данный момент основным направлением импорта ГСМ из Киргизии является Таджикистан. Часть топлива поставляется туда контрабандным путем.

Читайте также: Путин: «Поставки нефти из России принесли экономике Киргизии $2 млрд»