Луганск, , 17:28 — REGNUM Украинский военнослужащий избит за критику вакцины от коронавируса, сообщил 2 марта журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошёл во время разъяснительной беседы командира 1-й роты 59-й бригады ВСУ с подчинёнными, в ходе которой он рассказал, что многие военные отказываются от вакцинации индийским препаратом Covishield (вакцинация проводится якобы европейской AstraZeneca).

Один из ефрейторов во время беседы «раскритиковал доводимую информацию, не стесняясь в выражениях».

Филипоненко «Возмущённый таким поведением подчинённого командир роты набросился на ефрейтора с кулаками, после того как от полученных ударов военнослужащий упал, продолжил бить его ногами».

Командира от избиваемого оттащили подчинённые.

Напомним, в конце февраля в ЛНР сообщили, что командир 80-й бригады ВСУ Владимир Шворак принуждает к вакцинации от коронавируса отказавшихся от нее подчинённых, даже тех, у кого есть медотвод.

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