Бишкек, , 17:27 — REGNUM Самыми востребованными профессиями в Киргизии сейчас являются педагог по работе с детьми-инвалидами и учитель русского языка. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления министерства образования и науки Марат Усеналиев, передает «Кабар».

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«Чтобы мы там ни говорили, но многие отдают своих детей в русские школы. К примеру, в Баткене большая нехватка учителей начальных классов в русскоязычных школах», — подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что в 2020 году в школы Киргизии приехали работать 30 педагогов из России.

Усеналиев отметил, что в ходе предстоящего визита в Киргизию министра образования России Валерия Фалькова киргизстанские власти будут попросить его направить в республику дополнительные группы российских учителей.

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