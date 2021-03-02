Тамбов, , 17:26 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Тамбов» Сергей Рыжиков заявил, что пять месяцев не получал зарплату. Об этом 2 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

"В декабре или январе получили от приставов 22 тыс. рублей. Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте… 5 месяцев без зарплаты» — отметил футболист.

Он добавил, что такие задержки по зарплате и у административного, и у медицинского штабов, пятерых игроков, которые остались в команде, и у работников клуба.

После 20 туров РПЛ «Тамбов» (13 очков) занимает 16 место в турнирной таблице. Долги по зарплате — более 150 млн рублей.