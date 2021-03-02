Белгород, , 17:24 — REGNUM Виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет, признаны трое сотрудников детского сада в Старом Осколе Белгородской области. Воспитанник учреждения подавился за ужином зелёным горошком и скончался, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В мае 2018 года в детском саду на ужин подали отварной зелёный горошек. По технологии пищевого производства для ясельных групп овощ необходимо прокипятить в течение нескольких минут и размять в пюре. Однако повар отпустила гарнир без перетирания, а заведующая детским садом и медицинская сестра как члены бракеражной комиссии не проверили соответствие приготовленного блюда требованиям технологической карты. В специальном журнале сотрудники поставили отметку «отлично» и разрешили подачу овоща на ужин. Одна горошина попала в просвет трахеи двухлетнего воспитанника, мальчик умер от механической асфиксии.

Бывшей заведующей, бывшей медицинской сестре и повару детского сада суд назначил наказание в виде штрафа в сумме от 100 до 120 тысяч рублей. В пользу потерпевших с виновных взыскано три миллиона рублей.