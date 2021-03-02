Роттердам, Нидерланды, , 17:17 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев победил Маркоса Гирона (США) на старте турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В I сете Рублев (посеянный под номеров 4) оказался сильнее на тай-брейке, а во II — дважды взял гейм на подаче соперника. Общее время матча — 1 ч 20 мин.

Встреча завершилась — 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 23-летнего российского спортсмена.

Во II круге Рублев сыграет с Энди Марреем, который обыграл голландца Робина Хасе.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд — $980 580.