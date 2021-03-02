Ярославль, 2 марта, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Жительница Ярославля признана виновной в мошенничестве с туристическими путевками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Kirovsky.jrs.sudrf.ru Кировский районный суд

В 2019 году 30-летняя ярославна работала в туристическом агентстве без официального трудоустройства. Как установил суд, клиентам она сообщала, что тур забронирован и оплачен, а вместо этого присваивала полученные от людей деньги.

«Так от одной из потерпевших женщина обманным путем получила 103 000 рублей за туристическую путевку в Тунис, а у другого потерпевшего похитила 300 000 рублей якобы в счет оплаты туров на остров Бали и в Объединенные Арабские Эмираты. Суммы причиненного материального ущерба 10 потерпевшим составили от 38 до 300 тысяч рублей. Всего в результате преступной деятельности причинен ущерб в сумме более 1,2 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Судебный процесс шел с июня 2020 года, и несколько раз откладывался из-за болезни подсудимой. В итоге Кировский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.