Бишкек, , 17:05 — REGNUM Киргизские власти удовлетворены итогами переговоров с высшим руководством Казахстана и достигнутыми договоренностями о продолжении сотрудничества межды странами. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства отметил, что большие надежды в продвижении национальных интересов Киргизии и Казахстана возлагаются на киргизско-казахстанский высший межгосударственный совет, межпарламентский совет и межправительственный совет.

«Казахстан является одним из основных торговых партнеров Киргизии и занимает третье место, уступая по показателям только России и Китаю. Мы договорились, что будем и дальше наращивать взаимную торговлю, создавая необходимые для этого условия», — подчеркнул он.

Также Жапаров сообщил, что обсудил с Токаевым вопросы взаимодействия Киргизии и Казахстана в рамках Евразийского экономического союза, членами которого являются обе республики, а также Россия и Армения.

«Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля», — подытожил президент Киргизии.