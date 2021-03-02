Киев, , 17:04 — REGNUM Украина стремится достичь мира в Донбассе исключительно дипломатическим путем при поддержке международных партнеров.

Об этом заявил на брифинге сегодня, 2 марта, президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Брифинг состоялся в ходе визита Зеленского на подконтрольную Киеву территорию Донбасса вместе с главой Совета Европы Шарлем Мишелем.

«Я буду благодарен за дальнейшую мобилизация давления ЕС и его государств-членов на Россию… Мы сможем это сделать (достигнуть мира в Донбассе) только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров — ради стабильности и безопасности в Украине и на европейском континенте», — заявил президент.

В свою очередь, Мишель заявил, что ЕС делает всё возможное ради того, чтобы в Донбассе наступил мир.

«Позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать формат «нормандской четверки» и работу трехсторонней контактной группы», — отметил дипломат.

По его словам, то, что на европейском континенте в 2021 году идёт война — «это реальность, за которую стыдно».

ИА REGNUM напоминает, что в интервью 28 февраля глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук отказался называть ситуацию «эскалацией конфликта», однако признал, что обострение все же происходит. Представитель Киева связал это с санкциями, введенными украинскими властями против лидера оппозиции Виктора Медведчука и его окружения.