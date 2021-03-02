Томск, , 17:04 — REGNUM Советский районный суд Томска отпустил мэра города Ивана Кляйна из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — цитирует Вихлянцеву ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн, отстранённый в ноябре 2020 года от должности мэра Томска на время расследования, подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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В феврале 2021 года Кляйн перенёс операции в томском НИИ онкологии.

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