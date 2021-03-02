Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Санкции в отношении ряда должностных лиц в России вводят США «по делу Навального», сообщили 2 марта в американской администрации.

В общей сложности планируются санкции против десяти российских должностных лиц и 14 учреждений: девяти российских.

Также США вводят санкции против трёх институтов из Германии и одного — из Швейцарии. Как заявил представитель администрации Штатов, все эти учреждения «вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально ЕС объявит о новых антироссийских санкциях в связи с осуждением в России блогера Алексея Навального в ближайшее время.

Дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что под эти санкции подпадают главы Генпрокуратуры РФ, СКР, Росгвардии и ФСИН.

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