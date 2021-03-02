Минск, , 17:01 — REGNUM Москва и Минск обмениваются секретной информацией в целях повышения эффективности противодействия развязанных против них информационным войнам. Об этом 2 марта на совещании в Минске заявил Александр Лукашенко.

Рассказывая о состоявшихся 22 февраля сочинских переговоров с Владимиром Путиным, он сообщил, что недоброжелатели пытаются снять фильм о его дворцах в духе российского оппозиционера Алексея Навального. При этом Лукашенко отметил, что дворцов в его распоряжении якобы нет — кроме одного: «В Александрии у меня дворец — 7 на 8 метров» (сельский дом матери Александра Лукашенко в деревне Александрия Витебской области).

«В частности, сейчас наши беглые (нашли «дворец Путина») пытаются найти дворец Лукашенко. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Им надо завести народ в Белоруссии, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: «Не спала волна активности». Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы».

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«Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: «Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение». Даже снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко. Это не получится, — добавил Лукашенко. — Еще раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов».

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