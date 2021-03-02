Париж, , 17:00 — REGNUM Францию ожидают тяжелые недели борьбы с эпидемией коронавируса, заявил 2 марта глава правительства страны Жан Кастекс.

По его словам, эпидемическая ситуация в 20 департаментах Франции требуют пристального контроля.

«Ближайшие недели будут трудными», — цитирует слова Кастекса телеканал BFMTV.

Кастекс пояснил, что в приоритете правительства будет введение локальных карантинных мер.

При этом он выразил надежду на улучшение ситуации через несколько недель за счет начавшейся вакцинации.

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