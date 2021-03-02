Бишкек, , 17:00 — REGNUM В 2021 году киргизстанские фермеры и аграрии смогут получить 6,2 млрд сомов (5,4 млрд рублей) кредитов в рамках госпроекта «Финансирование сельского хозяйства». Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов Киргизии.

В ведомстве отмечают, что в нынешнем году в республиканском бюджете предусмотрено 372 млн сомов (325 млн рублей) на субсидирование процентных ставок по этому проекту.

Всего же за семь лет реализации в Киргизии цикла проектов «Финансирование сельского хозяйства» кредиты под 6% — 10% годовых на общую сумму в 40 млрд 770 млн сомов (35,5 млрд рублей) успели получить свыше 102 тысяч местных сельхозпроизводителей.

При этом больше всего займов выдано на развитие животноводства — 27 млрд 520 млн сомов (24 млрд рублей).

На переработку сельхозпродукции киргизстанцы получили 7 млрд 590 млн сомов (6,6 млрд рублей), а на развитие растениеводства — 5 млрд 640 млн сомов (4,9 млрд рублей).