Петергоф, Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Верхний сад Петергофа отреставрируют к концу 2023 года. Об этом свидетельствуют документы на портале госзакупок.

Садовники ГМЗ «Петергоф» Дарья Драй © ИА REGNUM

Конкурс объявил Государственный музей-заповедник «Петергоф», подведомственный Минкультуры РФ. Стоимость контракта оценили в 375,6 млн рублей.

Речь идет об участке от парадных ворот Петергофа к Большому Петергофскому дворцу. Подрядчик должен будет привести в порядок водопроводную систему фонтанов и восстановить историческую планировку сада.

Работы будут вести по историческим чертежам. Необходимо позаботиться о трельяжных беседках, галереях, парковых скамейках, пешеходных дорожках, живой изгороди и фонтанных водоводах.

В целом на три этапа реставрации Верхнего сада собираются потратить около 1 млрд рублей.