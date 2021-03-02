Париж, , 16:57 — REGNUM Российский гонщик Даниил Квят станет третьим пилотом команды «Формулы-1» «Альпин» в сезоне-2021, передает 2 марта Autosport.

Отмечается, что он при необходимости заменит Фернандо Алонсо или Эстебана Окона по ходу сезона. Официальное заявление «Альпин», вероятно, будет сделано на презентации болида команды.

Квят начал карьеру в «Формуле-1» в 2014 г. в «Торо Россо».

В 2018 г. стал пилотом программы развития «Феррари». В сезоне-2019 вернулся в «Формулу-1», вновь став пилотом «Торо Россо».

В сезоне-2020 в составе «Альфа Таури» набрал 32 очка и стал 14 в зачете пилотов.