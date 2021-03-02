Ярославль, , 16:56 — REGNUM В Ярославской области для новой школы в селе Вощажниково среди прочего оборудования изготовят тактильные портреты Владимира Путина, Дональда Трампа, Екатерины Второй, Юрия Гагарина, Мао Цзедуна и других исторических деятелей. Об этом сообщают СМИ.

Наряду с другим оборудованием портреты входят в состав проекта новой школы, который размещен на портале госзакупок.

Тактильные портреты предназначены для обучения незрячих детей, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области. Как сообщили в департаменте, это не инициатива местных или региональных властей, а требование федеральных стандартов.

«Новые школы строятся с учетом доступной среды для всех категорий детей — такие требования закреплены в приказе Министерства просвещения РФ. Наряду с пандусами, широкими дверными проемами, поручнями и другими элементами доступной среды, в перечне упомянуты и тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов. Что касается выбора персоналий, изображенных на портретах, то в этот список вошли люди, чья биография и роль в истории изучаются в рамках школьной программы», — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Заказ портретов не является каким-либо политическим актом. Как уточнили в департаменте, все современные федерльные нормативы были переданы в региональный департамент строительства. На основании их было сформировано техническое задание к проекту.

Как сообщает портал «ЯрНьюс», цена тактильного набора составит 26 468 рублей. При этом строительство всей школы оценивается в 374 миллиона.

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