Москва, , 16:55 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитных аукционах 3 марта намерено разместить два выпуска облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 234 с датой погашения 16 июля 2025 года, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии №52 003 с погашением 17 июля 2030 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Сообщается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, в I квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей.

С начала года Минфин уже разместил государственные облигации на общую сумму 211,8 млрд рублей.

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