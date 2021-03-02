Москва, , 16:55 — REGNUM Решение ЕС о персональных санкциях по кейсу Алексея Навального в отношении руководителей Генпрокуратуры, Росгвардии и ФСИН России абсолютно противоправно, равно также как и бесполезно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это очередной шаг в цепи провокаций Запада, связанных с «берлинским пациентом», для продолжения очернения России и создания соответствующего фона для политики сдерживания», — заявил Слуцкий.

Никакого результата новые санкции принести не могут, и это прекрасно осознают европейские политики, подчеркнул он.

«Россия, безусловно, соразмерно ответит на все санкционные выпады. Принцип взаимности никто не отменял», — добавил депутат.