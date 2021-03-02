Белгород, , 16:57 — REGNUM Новую производственную линию запустили 2 марта на фабрике по выпуску обоев в Белгороде. Она позволит предприятию выйти на мощность почти в 1,5 миллиона еврорулонов в месяц, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство завода началось в 2015 году, через год было запущено первое производство. Теперь на предприятии запустили ещё одну производственную линию, с помощью которой объём выпускаемой продукции увеличится до 1,5 млн еврорулонов в месяц. Инвестиционный проект на фабрике реализован при поддержке правительства области.

«Хорошо, что предприятие обеспечивает людей рабочими местами, высоким заработком, платит налоги. Если потребуется взаимодействие с нашими вузами или отдельными кафедрами, готов поспособствовать», — отметил в ходе посещения фабрики врио губернатора Вячеслав Гладков.

На предприятии работают более 200 человек. Компания перечислила более 178 млн рублей налоговых сборов, из них 65,5 млн поступило в бюджет Белгородской области.