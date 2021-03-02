Киев, , 16:55 — REGNUM Два комитета Верховной рады Украины рассмотрят вопрос законности блокирования вещания телеканала «Первый независимый», заявил сегодня, 2 марта, в парламенте народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Политик заявил, что ранее сегодня в Раде состоялось совещание по поводу прекращения вещания телеканала при участии руководителей фракций и руководства парламента.

«Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины. Если уровней комитета не будет достаточно для соответствующего реагирования, то вопрос будет возвращен на рассмотрение глав фракций Верховной рады», — отметил Шуфрич.

Депутат саркастически предположил, что с такими темпами борьбы со свободой слова на Украине вскоре останутся два телеканала — «Рада» и «Вестник президента».

«Другого ничего уже в стране не будет, если исчезнет свобода слова и права журналистов», — подчеркнул Шуфрич.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля власти Украины отключили телеканал «Первый Независимый», созданный журналистами закрытых ранее оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Все провайдеры заблокировали работу телеканала по требованию Службы безопасности Украины, несмотря на соглашения и договоры.