Анкара, , 16:50 — REGNUM Фрегат российского Северного флота «Адмирал Касатонов» совершает деловой заход в военно-морскую базу Турции Акзас-Карагач в Средиземном море, сообщает 2 марта пресс-служба Северного флота (СФ).

Визит российского корабля продлится до 4 марта.

«За это время экипаж корабля пополнит запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнет от несения ходовой вахты», — указано в сообщении пресс-службы.

«Турция стала четвертой страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат, для которого нынешний дальний поход — первый в его истории», — добавляет пресс-служба.

Ранее фрегат «Адмирал Касатонов» совершил деловые заходы в Алжир, Грецию и Египет.

Отдельно отмечено, что перед началом похода экипаж, морские пехотинцы и прикомандированные к экипажу лица прошли вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, дальний поход отряда кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» продолжается с 30 декабря. С начала похода отрядом пройдено более 12,7 тыс. морских миль.

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