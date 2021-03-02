Москва, , 16:50 — REGNUM Главой управы столичного района Арбат назначен Юрий Нечаев. Соответствующее распоряжение мэра Москвы от 2 марта 2021 года размещено на портале mos.ru.

Конкретный срок пребывания Нечаева на этом посту в документе не прописан. Отмечено только, что продолжительность его служебного контракта не может превышать срок полномочий мэра Москвы и предельного срока замещения указанной должности, который предусмотрен городскими нормативно-правовыми актами.

На сайте управы по району Арбат указано, что с февраля 2016 года Нечаев занимал должность заместителя главы управы по работе с населением.

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