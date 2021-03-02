Москва, , 16:42 — REGNUM

Объем собранной ПАО СК «Росгосстрах» в 2020 году страховой премии, согласно опубликованной компанией отчетности по ОСБУ, составил 87,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Несмотря на пандемию, рост сборов компании был заметнее, чем в целом по отрасли.

Темп роста сборов по отношению к 12 месяцев 2019 г. превысил 100% в таких каналах продаж, как: онлайн (118%), партнёрские продажи (113%), корпоративные продажи (114%), агентские продажи (103%).

Прибыль до налогообложения составила 8,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — 6,8 млрд рублей.

Объем страхового возмещения, которое компания выплатила в 2020 году своим клиентам, составил 35,5 млрд рублей.

В соответствие с декабрьским решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» выплатил дивиденды в размере 12,24 млрд рублей, что является дополнительным свидетельством финансовой устойчивости страховщика, продолжающего успешную деятельность и последовательно наращивающего сборы страховой премии.

Активы компании составляют сегодня 149,7 млрд рублей, портфель инвестиций — 86,7 млрд рублей, капитал 46,5 млрд рублей, что существенно превышает все необходимые нормативы.

В многом в силу позитивных бизнес-показателей у компании повысились рейтинги: рейтинг Эксперт РА ruAA (прогноз стабильный), рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг S&P Global Ratings BB (прогноз стабильный). Эти показатели служат дополнительным подтверждением финансовой устойчивости и стабильного развития компании.