Анкара, , 16:41 — REGNUM Турция не заключала сделок с США об отказе от российских систем ПВО С-400 в обмен на прекращение американской поддержки вооруженных отрядов сирийских курдов, заявил 2 марта пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Об этом Калын заявил в интервью газете Sabah.

«У нас нет такой сделки», — сказал пресс-секретарь президента Турции.

Напомним, 20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидала от США как от союзника поддержки в военных операциях против Рабочей партии Курдистана, но не получила её.

При этом Эрдоган отметил, что Турция не собирается спрашивать у Вашингтона разрешения на закупку второго полкового комплекта российских зенитно-ракетных систем С-400.

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