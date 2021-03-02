Каир, , 16:38 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах может принять участие в летней Олимпиаде в Токио (Япония). Об этом 2 марта передает Ahran.

Олимпийская сборная Египта рассчитывает пригласить нападающего мерсисайдцев для участия в Играх вместе с полузащитником «Арсенала» (Лондон) Мохамедом Эль-Ненни.

Отметим, что по правилам в олимпийском футбольном турнире могут выступать игроки не старше 23 лет.

Кроме того, тренерский штаб имеет право пригласить 3 человек, чей возраст превышает этот предел.