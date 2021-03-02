Вашингтон, , 16:46 — REGNUM В США за последние сутки выявлено более 58 тыс. инфицированных коронавирусом. Это на 7 тыс. больше, чем 1 марта, сообщает 2 марта Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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По данным университета, за 24 часа медики зарегистрировали 58 812 новых случаев COVID-19. С учетом этих данных, общее число заражений в США составило 28,66 млн.

За тот же период в США умерли 1566 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в США 514 657 человек признаны умершими от последствий заражения коронавирусом.

Среди штатов лидирует Техас, где за день выявлено более 7778 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте Калифорния — 6635. На третьем штат Нью-Йорк — 6436.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, США продолжают занимать первое место среди всех стран мира как по распространению коронавируса, так и по числу умерших от COVID-19.