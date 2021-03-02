Краснодар, , 16:36 — REGNUM Житель Краснодарского края 38-летний Юрий Ш. признан виновным в убийстве с особой жестокостью своей сожительницы и полуторамесячного сына, об этом сообщили 2 марта в пресс-службе СКР.

Осужденный вместе с 36-летней подругой проживали в поселке Целинном Славянского района. В ночь на 11 октября 2020 года они распивали спиртное. По данным следствия, женщина начала упрекать сожителя в отсутствии работы, между ними возник конфликт. Осужденный выхватил из рук сожительницы полуторамесячного ребенка и с силой ударил об стену. Ребенок скончался от травм. Его мать попыталась убежать, но сожитель схватил нож и нанес ей около 17 ударов. Женщина скончалась. После совершения двойного убийства мужчина лег спать, а на следующее утро сообщил о совершенном преступлении знакомой. Именно она вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

Ш. вину в преступлении признал в полном объеме. Согласно выводам проведенной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым. Приговором Краснодарского краевого суда Ш. признан виновным, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на один год.