Варшава, , 16:32 — REGNUM Суд Евросоюза (CJEU) 2 марта признал итоги судебной реформы в Польше противоречащими законам и нормам Европейского союза. В Варшаве данное решение восприняли как «атаку на суверенитет». Об этом сообщает Polsat News.

В решении CJEU говорится, что в результате судебной реформы, инициированной польским правительством, соискатели на должность судьи Верховного суда страны оказались лишены возможности оспаривать решения Национального совета юстиции, который занимается рекомендацией кандидатур на замещение должности. Это, по мнению судей, является нарушением европейских норм, касающихся защиты независимости судебной системы.

Напомним, некоторые поправки в законодательство Польши, принятые в 2019 году, стали предусматривать, что «в отдельных случаях, касающихся назначения судей Верховного суда, не должно быть права на подачу апелляции».

На данное решение ЕС отреагировал заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета. Он заявил, что «приказ обойти польский конституционный порядок в вопросах организации судебной власти (где ЕС не имеет компетенции) является нарушением договоров и атакой на суверенитет Польши».