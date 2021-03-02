Вашингтон, , 16:30 — REGNUM В США по итогам прошедших суток число смертей от COVID-19 приблизилось к 515 тыс., сообщает 2 марта университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за сутки в США умершими от коронавируса признан 1431 человек.

С учетом этих данных, общее число зафиксированных в США смертей, связанных с заражением COVID-19, составило 514 660.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и числу умерших от COVID-19.

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