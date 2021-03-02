Брянск, , 16:29 — REGNUM Главный дирижер и художественный руководитель Брянского городского эстрадного оркестра, педагог Бениамин Мирзоян скончался 2 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Артист ушёл из жизни на 65-м году.

Эстрадный оркестр музыканта ведёт активную концертную деятельность как в Брянской области, так и за её пределами, регулярно участвует в международных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Как педагог Бениамин Мирзоян подготовил множество музыкантов и вокалистов, которые продолжили свою деятельность в известных профессиональных эстрадных коллективах не только Брянской области, но и всей России.

«Выражаем глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным, близким, коллегам и ученикам Бениамина Эдуардовича Мирзояна в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в тексте соболезнования.

Артист руководил Брянским городским эстрадным оркестром с момента основания в 1979 году.