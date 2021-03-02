Варшава, , 16:28 — REGNUM Новый главный тренер сборной Польши по футболу, португалец Пауло Соуза 1 марта прибыл в Польшу, чтобы в ближайшие дни наблюдать за игроками во время матчей внутреннего чемпионата. В пятницу, 5 марта, он объявит первые изменения в команде к предстоящим товарищеским матчам. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

У португальского тренера «бело-красных» есть три недели до первого товарищеского матча в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу летом текущего года. 25 марта польская сборная в Будапеште сразится с национальной командой Венгрии.

2 марта Соуза посетит матч Кубка Польши между познаньским «Лехом» и ченстоховским «Ракувом». На следующий день он отправится в Варшаву, где местная «Легия» встретится с «Пястом» из Гливице.