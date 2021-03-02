Брюссель, 2 марта 2021, 16:28 — REGNUM Под новые санкции ЕС подпал ряд высокопоставленных российских должностных лиц, сообщает 2 марта DPA.
По данным дипломатических источников, санкции ЕС, введённые в связи с осуждением в России Алексея Навального, коснулись главы СКР Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы ФСИН Александра Калашникова.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально документ об антироссийских санкциях «по делу Навального» будет в опубликован в ближайшие часы.
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