Псков, , 16:37 — REGNUM Министерство цифрового развития России планирует в 2021 году обеспечить установку в Псковской области базовых станций мобильной связи в десяти населенных пунктах. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе областной администрации, подводя итоги недавнего рабочего визита в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Напомним, Мишустин посещал Псковскую область 18 февраля. Глава правительства посетил территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», строящуюся площадку «социального городка», а также встретился с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

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По результатам визита в регион федеральный чиновник дал несколько важных поручений. В частности, Минцифры в рамках оказания универсальных услуг связи в 2021 году должно обеспечить установку базовых станций в десяти населенных пунктах Псковской области: Маево, Линово, Жадрицы, Макушино, Стехново, Руново, Шилово, Плессы, Гаврово и Дуброво. А к 1 апреля министерству предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью малонаселенных пунктов, где проживает от 20 до 100 человек.

Жители Псковщины пожаловались Мишустину и его министрам на отсутствие связи и интернета в удаленных от крупных городов местностях региона.

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Еще одно поручение Михаил Мишустин дал Минздраву и Минтруду, которые должны до 1 апреля проанализировать, как используется автотранспорт, который регионы приобрели в рамках федерального проекта «Старшее поколение» для доставки в больницы пожилых людей, живущих в сельской местности.

«По итогам этой работы министерствам предстоит актуализировать действующие рекомендации, чтобы такая техника использовалась в регионах более эффективно», — говорится в сообщении.

Во время посещения строящегося в Пскове «социального городка» и беседы с представителями общественности Михаил Мишустин заверил, что программа по социальному транспорту будет не только реализовываться дальше, но и масштабироваться.

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