Ариэль, , 20:41 — REGNUM Приехавшая жить в Израиль из Лондона девушка получила почетную грамоту от Армии обороны Израиля за предотвращение теракта. Как она смогла это сделать, Лиан Харуш рассказала в интервью Ynet 2 марта.

Инцидент произошел 26 января возле Ариэля. Террорист напал с ножом на Харуш и ее командира-сержанта Йонатана. Она рассказывает, что когда повернулась к мужчине, который вызвал у нее подозрение, он напал на нее и несколько раз попытался ударить ножом в шею. «Я стала драться с ним и бить его автоматом. Мне удалось чуть повернуться, и я смогла наносить ему ответные удары», — рассказывает девушка.

Когда она упала, нападавший подскочил к сержанту. По его словам, он не мог открыть огонь, так как преступник и Харуш находились очень близко. Сержант стал драться с нападавшим. Оттолкнув его и убедившись, что Харуш более не находится на линии огня, он выстрелил злоумышленнику в грудь. Но даже тогда тот не остановился и продолжал бороться — у сержанта заело оружие, из-под ударов прикладом нападавший выворачивался и вновь пытался подойти к Харуш. Сержанту удалось повалить нападавшего на землю и выбить у него нож. После этого военнослужащие смогли вызвать подкрепление.

Местная община, где живет девушка, гордится ей. В подарок ей жители собрали сладости, деньги и новый телефон взамен разбитого в теракте. Харуш живет в Израиле полтора года и намерена жить там дальше. Вместе с ней почетную грамоту от дивизии ЦАХАЛа в Иудее и Самарии получил сержант.