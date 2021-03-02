Москва, , 17:01 — REGNUM Московский портал поставщиков (МПП) станет открытым электронным магазином, где смогут закупаться простые граждане. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы mos.ru.

На данный момент приобретать размещенные на портале поставщиков товары и услуги могут лишь организации, имеющие статус государственных заказчиков. Однако власти Москвы намерены сделать МПП открытой электронной площадкой, где простые граждане и частные организации тоже смогут осуществлять покупки. Для этого им достаточно будет оформить статус пользователя портала.

Отмечается, что постановление об изменении формата МПП было подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

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