Вашингтон, 2 марта 2021, 16:25 — REGNUM В сети появился новый трейлер аниме-сериала по мотивам популярной видеоигры Dota 2. Его опубликовали 2 марта на официальном YouTube-канале компании Netflix.
В ролике показаны новые кадры из грядущего шоу. По сюжету, драконьему рыцарю Дэвиону предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы раскрыть древние секреты.
Напомним, премьера мультсериала «Dota: Кровь дракона» состоится 25 марта 2021 года. Все эпизоды шоу будут доступны на Netflix.
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