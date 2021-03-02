Вашингтон, , 16:24 — REGNUM В США за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 57 тыс. человек, сообщает 2 марта университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, коронавирус выявлен еще у 57 439 жителей США.

С учетом этих данных, общее число зафиксированных в США случаев заражения COVID-19 составило 28 664 604.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и числу умерших от COVID-19.

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