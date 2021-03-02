Сан-Матео, США, , 16:16 — REGNUM Сегодня, 2 марта, компания Sony запустила новый этап акции Play At Home («Играйте дома»), в рамках которой геймеры получат бесплатные видеоигры. Первым таким проектом стал приключенческий экшен Ratchet & Clank от Insomniac Games.

Обладатели консолей PlayStation смогут добавить его в свою библиотеку до 1 апреля 2021 года. После этого геймеры получат доступ к другой бесплатной игре.

Напомним, Ratchet & Clank вышла в 2016 году и получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков. Она является ремейком одноимённой игры 2002 года.

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