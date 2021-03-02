Минск, , 16:14 — REGNUM России следует «дать» Белоруссии военные самолёты и современное вооружение, а не думать о создании российских военных баз в другой части Союзного государства. Об этом 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Читайте аналитику сюжета:Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

Рассказывая о состоявшихся 22 февраля сочинских переговорах с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сообщил о желательности сотрудничества предприятий военно-промышленного комплекса, включая «Интеграл», а также предприятия по созданию авиации и бронетехники. При этом Лукашенко отметил: «Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и правительству, и госсекретариату, минобороны надо более активно себя вести».

Читайте аналитику: Украинский ВПК — в тупике после разрыва с Россией

«Очень серьезно был подвергнут анализу вопрос нашей кооперации», — заявил Александр Лукашенко. Он также рассказал об обсуждении с российским президентом оборонной тематики, пожаловавшись на поведение западных партнёров. «Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать», — сообщил Лукашенко участникам совещания. Говоря о перспективах сотрудничества с Россией в этой сфере, Лукашенко сказал: «Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Белоруссии. — Прим. президентской пресс-службы). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого».

Мнение эксперта: Генерал Фролов: Заявления Лукашенко унижают белорусскую армию

«Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах», — добавил Лукашенко.

Ранее на эту тему: На территории Белоруссии две российские военные базы — Лукашенко