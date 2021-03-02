Анкара, , 17:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 2 марта заявил, что правительством будет расширена сфера помощи молодым людям, которые собираются жениться. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Мы расширяем сферу помощи будущим молодожёнам, чтобы побудить молодых людей создавать семьи. Мы расширили возможности прохождения стажировок, разработав национальный стратегический документ о занятости молодежи», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, ранее 9 ноября 2020 года по инициативе Эрдогана был разработан проект технической поддержки занятости молодежи в Турции. Данный проект уже начал реализовываться в Мардине, Бэтмене, Сиирте и Ширнаке под девизом «Молодые люди придут к вам».

Этот проект, совместно финансируемый Турецкой Республикой и Европейским союзом, был направлен на содействие местным работодателям и заинтересованным сторонам с целью повышения профессиональных навыков молодежи и поддержки их занятости через профессиональную подготовку в различных областях.